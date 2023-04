Zauważyła to u Komendy. Ekspertka stawia jednoznaczną diagnozę

Według niej Tomasz Komenda jest ofiarą. - Ofiarą strasznego zaniedbania. Ofiarą systemu, ofiarą państwa, które nie zapewniło wystarczającej opieki po wyjściu. (...) To, co się teraz dzieje to jest pogłębienie jego traum i tragedii. Został wystawiony na publiczne ataki, a nie wiemy, co tak naprawdę z nim się dzieje - dodała.