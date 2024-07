Pojawiła się na Open'erze. Wyglądała niczym Beyoncé

W miniony czwartek wstawiła zdjęcie, na którym pokazała, jak bawi się na Open'erze. "Cieszę się, że razem z przyjaciółmi udało mi się wybrać na tegoroczny festiwal. Skoro mieszkam w Trójmieście, no to jak ominąć takie wydarzenie" - czytamy w poście.

Modelka zapozowała w iście festiwalowej kreacji. Połączyła ażurową sukienkę ze skórzaną kurtką z frędzlami. Dobrała do niej kapelusz w kolorze nude i piaskowe trapery w zbliżonej kolorystyce. Całość prezentowała się niezwykle stylowo. "Prześlicznie!", "Elegancko", "Wyglądasz świetnie", "Najpiękniejsza" - czytamy pod postem.

