Ludzie + 1 zayn malik oprac. Karolina Błaszkiewicz 23-01-2020 (09:25) Zayn Malik wpłacił pieniądze na leczenie 5-latki. Matka nie dowierza Zayn Malik przeznaczył pokaźną sumę pieniędzy na konto 5-latki z Lancashire w Anglii, która walczy z rakiem. Mama małej Caitlin podkreśla, że dzięki muzykowi dziewczynka zostanie poddana leczeniu w Hiszpanii. Piękny gest muzyka (Getty Images) Zagraniczne media podały, że były wokalista zespołu One Direction dokonał wpłaty 10 tys. funtów na leczenie 5-letniej Brytyjki. Caitlin Robinson ma nerwiaka zarodkowego – to bardzo rzadki nowotwór, na który najczęściej zapadają dzieci. Mimo leczenia, choroba może wracać. Niektóre metody terapeutyczne, takie jak chemioterapia, mają ograniczoną skuteczność. Mama Caitlin szuka pomocy, gdzie się da. Najlepszą w tej chwili oferuje klinika w Barcelonie. Aczkolwiek leczenie sporo kosztuje. Kobieta zorganizowała zbiórkę na GoFundMe. "Usłyszałam diagnozę mojej córki w kwietniu 2019 r. Od tego czasu przeszła kilka serii chemioterapii i terapii MIBG. Żadna z nich nie zadziałała" – wyjaśniła we wpisie na stronie zbiórki. "Muszę zebrać pieniądze, by zabrać Caitlin do Barcelony, gdzie mogą uratować jej życie. Proszę, pomóżcie mi" – prosiła. Zayn Malik pomógł dziewczynce chorej na raka Na rozpaczliwy apel matki odpowiedział muzyk Zayn Malik. We wtorek 10 tys. funtów (kwota odpowiadająca 50 tys. złotych) zostało w tajemniczy sposób przekazane na stronę GoFundMe założoną przez Helen Robinson. Podpis brzmiał: "Od Zayna". "Obudziłam się rano, aby zobaczyć, co z moim dzieckiem i pomyślałam: 'równie dobrze mogę sprawdzić, jak zbiórka'. Brakowało 10 funtów do 2 tys." – napisała na Facebooku kobieta. "Sprawdziłam, a moim oczom ukazało się ponad 12 tys. Po prostu nie mogłam uwierzyć w to, co widziałam. Chcę bardzo podziękować Zaynowi Malikowi, ale nie wiem, jak do niego dotrzeć. Jestem mu bardzo wdzięczna" – czytamy.