Zazdrościła przyjaciółce męża. "Ich romans zniszczył życie wielu ludziom"

Zawiść, zazdrość i własne porażki życiowe doprowadziły do tego, że nasza rozmówczyni uwiodła męża swojej przyjaciółki. - Jeżeli zazdroszczę bliskiej osobie czegoś, czego sama nie mam i kombinuję, jak to jej zabrać, to jest to przeciwieństwo przyjaźni. W życiu, niestety, można się czasami przekonać, że zbudowaliśmy relację z fałszywymi osobami – ocenia terapeutka par.