Zbigniew Hołdys wyjawił sekret. Zaskakujące żartobliwe wyznanie

Hołdys i prośba o prezent urodzinowy

Jedną z pierwszych aktywności, jakich większość osób się uczy w dzieciństwie, jest jazda na rowerze. W końcu to umiejętność, która zawsze się przydaje i której podobno nigdy się nie zapomina. Pierwszy rower i późniejsze wyprawy na długo zapadają w pamięć, ale jak pokazuje przypadek Hołdysa, chyba zdarzają się "wyjątki" od tej reguły.

"Mam gorącą prośbę. Kupcie mi na urodziny taki skuter i nauczcie mnie na nim jeździć (nie umiem jeździć na rowerze). Proszę również o załatwienie mi zamiany sylwetki na podobną do tej pani. Wasz Zbigniew" - czytamy.

Jak widać, Zbigniew Hołdys ma bardzo duży dystans do siebie i nie przejmuje się złośliwymi komentarzami pod swoim adresem. Poczucie humoru również nie opuszcza muzyka, co widać na załączonym obrazku. Czy fani przy okazji kolejnych urodzin sprawią mu wymarzony prezent? A może jednak artysta przypomni sobie do tego czasu, jak się jeździ na rowerze?