Zbliża się Wielkanoc. Czas na tradycyjne, pyszne smaki prosto od uczestnika Masterchefa

Odczuwalny powiew wiosny, pierwsze kwitnące kwiaty i coraz dłuższe dni – to znak, że Wielkanoc nadchodzi wielkimi krokami! Święta to czas refleksji i radości, ale także okazja do celebrowania tradycji kulinarnych. To czas, kiedy polskie stoły uginają się pod ciężarem tradycyjnych potraw. Czego nie powinno zabraknąć w wielkanocnym menu? Mateusz Krojenka, uczestnik Masterchefa, prezentuje przepisy, które podbiją serca (i żołądki!) domowników. Produkty do przygotowania potraw znaleźć można w atrakcyjnych cenach w sklepach największej polskiej sieci supermarketów POLOmarket.