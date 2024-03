Kolejny "wybryk" prokuratora Ziobry. Wszczęto śledztwo

O mianowanym przez Zbigniewa Ziobrę prokuratorze ze Świdnicy zrobiło się głośno, gdy pijany poszedł nago do sklepu po zakupy. Postępowanie dyscyplinarne wobec niego dwukrotnie umorzono, a powody takiej decyzji zostały utajnione. Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że tłumaczono to atypowym upojeniem, które doprowadziło go do niepoczytalności.