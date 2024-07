Zdemaskowała szwagierkę. Narzeczony od razu zerwał zaręczyny

Podczas uroczystości zaręczynowej, jedna z kobiet zdecydowała się na szokujące wyznanie. Publicznie pochwaliła przyszłego pana młodego za jego "otwartość", odnosząc się do przeszłości jego narzeczonej. Jak się okazało, niedoszła panna młoda miała konto na kontrowersyjnym serwisie, gdzie dorabiała, publikując intymne nagrania i fotografie.

Dla pana młodego było to ogromne zaskoczenie, ponieważ nie miał pojęcia o tej części życia swojej ukochanej. Wstrząśnięty tą informacją, postanowił natychmiast zerwać zaręczyny i odwołać planowany ślub. Narzeczona, zalana łzami, opuściła przyjęcie, pozostawiając gości w osłupieniu.

"Nic z tego by się nie wydarzyło, gdyby jego siostra (jej męża - przyp. red.) nie ukrywała swojej przeszłości" - argumentowała kobieta.

