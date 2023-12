Zdetronizują rurki? Jeansy w stylu Mołek już są hitem

Sposób nr 2: szerokie spodnie i golf

W tej stylizacji Magda Mołek też zestawiła szerokie spodnie i luźny sweter, ale uzyskała zupełnie inny efekt: klasyczny, szykowny, w sam raz do biura. Jeśli obawiasz się, że w "wide legach" będziesz za mało elegancka, ten pomysł na look jest idealny dla ciebie. Kluczem do sukcesu był tu kolor: ponadczasowa czerń, która sprawia, że każdy look wygląda bardziej "premium".