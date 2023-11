Rurki są już niemodne? Spodnie w stylu Mołek to hit

Kultowa parka

Kilka lat temu parki w wojskowym i zgaszonym odcieniu khaki podbiły świat mody. Wbiły się do mainstreamu, a na ulicach łatwiej było zliczyć osoby bez zielonej kurtki do kolan aniżeli ubrane w to uniwersalne okrycie wierzchnie. Magda Mołek przywraca je do łask, ale w nieco bardziej awangardowej i przebojowej wersji. A mianowicie z bocznym sznurowaniem oraz pomarańczową podszewką, która wcale nie chce ukrywać się za zapięciem.