Zdjęcia z przytuliska w Oławie chwytają za serce. "Brak nam słów"

"Dziś o 16.00 ewakuujemy zwierzęta z przytuliska. Osoby chętne do dania domu na tydzień (lub więcej, w zależności od sytuacji) prosimy o przyjazd do nas" — przekazano w komunikacie 16 września.

Jak podano, do zabezpieczenia było sześć psów i 20 kotów. Warunkiem przygarnięcia zwierzaka była możliwość izolacji, dom bez innych psów i małych dzieci.

