Zdobył się na szczere wyznanie. "Może moje życie skończyłoby się tragicznie"

Muzyk nie ukrywał, że w ostatnich latach się zmienił. "To jest nieuniknione - i nie tylko dlatego, że mam żonę, rodzinę. Jak mówi moja Dorota, jak człowiek się nie zmienia, staje się nudny. Nie mam poczucia, że dojrzałem. Na pewno jestem innym człowiekiem, niż byłem dziesięć, piętnaście lat temu . Jak się nie zmieniamy, jesteśmy parodią samego siebie" - powiedział. Dodał też, że niezmiennie jednak wciąż kocha muzykę i pracę.

We wspomnianym wywiadzie podziękował żonie, że odmieniła jego życie. Dodał też, że gdyby nie ona, mogłoby się ono potoczyć zupełnie inaczej:

"Zanim poznałam Dorotę, nie wierzyłem, że to jest możliwe: znaleźć kobietę, z którą chce się spędzać 24 godziny na dobę, że można milczeć albo rozmawiać o wszystkim i nic nie jest nudne. Może moje życie skończyłoby się tragicznie, gdybym nie spotkał Doroty " - wyznał.

