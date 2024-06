Mają pięć córek. Anna Nurzyńska wyznała, na co zdecydował się jej mąż

Anna i Piotr Nurzyńscy doczekali się pięciu córek. Najpierw urodziła się Lilianna, następnie trojaczki: Lidia, Laura i Lea, a później na świecie pojawiła się jeszcze Lucja. Kobieta aktywnie prowadzi w mediach społecznościowych profil "Mama do 5", gdzie regularnie dzieli się migawkami z życia swojej rodziny.

W sobotę poinformowała obserwatorów o decyzji, jaką w ostatnim czasie podjął jej mąż. Wspomniała też o zabiegu, jaki przeszedł, co wywołało zainteresowanie i sporą dyskusję w komentarzach.

Jak przekazała Anna Nurzyńska na Instagramie - jej mąż, Piotr przeszedł zabieg wazektomii (mikrochirurgiczny zabieg, którego celem jest doprowadzenie do okresowej niepłodności mężczyzny - przyp. red.).

"Nie musicie się martwić o dzieciorobów, bo mój mąż przeszedł zabieg wazektomii" - przekazała, nawiązując do komentarzy, jakie pojawiały się pod postami na jej profilu. Zapytała też mężczyzn, czy byliby w stanie zdecydować się na taki krok, by ich partnerka nie musiała przyjmować antykoncepcji hormonalnej.

"Niektórzy mi pisali, że to temat tabu. I nie powinnam takich tematów poruszać. A ja uważam, że wszystko, co ludzkie nie jest nam obce" - przyznała pod rodzinną fotografią.

Wyznanie spotkało się ze sporym zainteresowaniem internautów, o czym świadczy dyskusja, jaka wywiązała się pod postem. Część obserwatorów pogratulowała parze, a szczególnie mężowi Anny, decyzji. Inni nie ukrywali, że nie do końca ją rozumieją.

"Nigdy bym tego mojemu mężowi nie zrobiła, tak samo jak ja nie chciałabym, żeby on zaproponował mi podwiązanie jajników", "Nigdy nie popierałam tej metody, bo nie wyobrażam sobie prosić o to mężczyzny. Chyba, że byłaby to sytuacja krytyczna dla jednej bądź drugiej strony. Niemniej jednak dla 'widzimisię' nie popieram" - pisali.