Zdobyła się na wyznanie. "To dla mnie coming out"

- Dla mnie Wiesiek, mój stryj, był moim ukochanym wujkiem i moim przyjacielem. To on jako pierwszy prowadził mnie za rękę, bardzo często razem z moją babcią Leokadią, do teatru, do opery, do muzeów i na wystawy. Być może to on wywołał iskierkę, która sprawiła, że zdawałam do szkoły teatralnej. Wujek Wiesiek uczył się śpiewu u wielkiej Ady Sari, ale przerwała to jego choroba. Był potem urzędnikiem państwowym. I zawsze wielkim nadwrażliwcem, którego bardzo kochałam. (…) Przez kilkadziesiąt lat żył ze swoim partnerem, Kazikiem. Obaj należeli po prostu do naszej rodziny. Nie było w niej żadnej "tolerancji", tylko akceptacja - opowiadała.