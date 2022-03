Marta Żmuda-Trzebiatowska zdobyła się na wyznanie. Jej słowa doprowadzają do łez

Wielkie wsparcie Marty Żmudy-Trzebiatowskiej

"Wracam dziś wspomnieniami do najpiękniejszych chwil w moim życiu, gdy byłam najszczęśliwsza… Czułam harmonię, spokój i bezpieczeństwo. Ten mężczyzna ze zdjęcia daje mi siłę i wiarę w to, że 'wszystko będzie dobrze. Jestem mu za to ogromnie wdzięczna, zwłaszcza w tym trudnym czasie" - Marta Żmuda-Trzebiatowska zwierza się na Instagramie, dołączając do wpisu urocze zdjęcie z mężem.