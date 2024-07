Łukasza Nowickiego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jest nie tylko znakomitym aktorem, ale również prezenterem, co udowodnił w wielu programach rozrywkowych. Wiele mówi się o nim jednak nie tylko w kontekście poczynań zawodowych, ale również prywatnych. W jego życiorysie nie brakuje bowiem kontrowersji, o których wielokrotnie rozpisywały się media. Przyglądamy się niektórym z nich.

Łukasz Nowicki w programie "Pytanie na Śniadanie" zaliczył kilka wpadek. Podczas dyskusji o studniówkach otwarcie mówił o swojej młodości i podejściu do alkoholu, co wywołało wśród widzów niemałe oburzenie.

Łukasz Nowicki i Halina Mlynkova długo uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Kiedy w 2012 r., po dziewięciu latach związku, ogłosili rozstanie, wielu fanów zastanawiało się, co się stało. Oni jednak nigdy nie wypowiedzieli się na ten temat publicznie.

Byli małżonkowie doczekali się wspólnie syna, który niedawno skończył studia. Piotr nie poszedł śladami znanych rodziców. Jego pasje to bowiem montaż internetowy i gry komputerowe.

