Drzemka w hotelu kosztowała go pracę. "Jestem ofiarą Marriotta"

Uratowała go wówczas Alicja Resich (wtedy Modlińska), która siedziała przy stoliku obok. Jak napisał, wyjaśniła, że oboje siedzą przy stolikach z najbogatszymi Polakami.

Wyproszono ich z hotelu. Mówi, co się działo na gali

"Wiedziałem, że jej występ trwa 25 minut, pojechałem więc na górę do pokoju, który dostałem od hotelu na czas pracy i chciałem pierwszy raz w życiu położyć się na chwilę na marriottowym łóżku. W ubraniu rzecz jasna. Podstępny luksus mnie omamił i przysnąłem. Kiedy zszedłem, Maryli już dawno nie było. Nie miał kto zrobić tzw. zapowiedzi wstecznej, ani przywołać artystki do bisu. Agencja, która mnie zatrudniła, już nigdy więcej mi nic nie zaproponowała " - ujawnił Szczygieł.

