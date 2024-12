Mąż zdradził ją ze znaną sąsiadką. Potem wzięła ślub kościelny

- Graliśmy razem w ping-ponga, aż ten pin-pong doprowadził do zakochania się w sobie. I niespełna po moim trzecim roku szkoły teatralnej oświadczył mi się. Kończył studia, gdy wzięliśmy ślub - opisywała w rozmowie z Teresą Gałczyńską.

"Po rozprawie poszliśmy do kawiarni, a wieczorem wspólnie zagraliśmy na scenie" - powiedział Ignacy Gogolewski w rozmowie z "Super Expressem".

- Wpadło mi trzech panów pod samochód na ulicy Nowogrodzkiej, błagając, by ich podwieźć, bo jednemu z nich urodziło się dziecko. (...) O dziwo, rozpoznali mnie i powiedzieli, że chcą odwdzięczyć się jakąś kawą. Zostawiłam im telefon. Po pół roku później zatelefonował mój obecny małżonek. Poznałam go po głosie - wspominała w rozmowie z Gałczyńską.

Do spotkania z nieznajomym zachęciła ją córka. Po kilku randkach para zaczęła coś do siebie czuć. W 1984 roku wzięła drugi ślub. Tym razem kościelny. Z Andrzejem Błaszczakiem tworzyła zgodne małżeństwo.

- Dojrzała miłość ma dużo większe szanse na przetrwanie. Ludzie po przejściach mają już inny stosunek do uczuć. Taka miłość opiera się głównie na przyjaźni, a ona jest chyba najcenniejsza - stwierdziła aktorka.

