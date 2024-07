Zdradziła intymny fakt o swoim ciele. Niewiele osób porusza tę kwestię

Katarzyna Pakosińska to aktorka oraz nowa prowadząca programu "Pytanie na śniadanie", do którego dołączyła w lutym 2024 roku. Przez wiele lat 52-latka kojarzona była ze sceną kabaretową, próbowała też swoich sił jako konferansjerka oraz dziennikarka.

Przez lata Pakosińska zdobyła ogromną popularność, a jej wierni fani wciąż kibicują jej przy nowych zawodowych projektach, o których artystka często opowiada w mediach społecznościowych. Warto wspomnieć, że instagramowy profil aktorki obserwuje blisko 100 tys. internautów. Ostatnio 52-latka została zapytana o intrygujący szczegół na temat swojego ciała. Co ciekawe, Pakosińska zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!