"Maturzystka". Tak wyglądała ponad 30 lat temu

Matura to najważniejszy z egzaminów podsumowujący lata edukacji. W tym roku zdaje ją m.in. Emilia Dankwa, aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" . W sieci pojawiło się jednak znacznie więcej zdjęć gwiazd, które podzieliły się fotografiami z czasów egzaminu maturalnego. Jedną z nich jest Katarzyna Pakosińska, popularna artystka kabaretowa.

"Maturzystka" - tak Katarzyna Pakosińska podpisała zdjęcie, które udostępniła w relacji na swoim profilu na Instagramie. Aktorka uczęszczała wówczas do Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Jest absolwentką kierunku projektowanie i wystawiennictwo.

W blondzie zachwyca. Pakosińska jest nie do poznania

