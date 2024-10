Zdradziła, jak jest naprawdę. Chodzi o kaszmirowe swetry w sieciówkach

Coraz więcej osób podchodzi do zakupów odzieżowych z dużą dozą świadomości, rezygnując przede wszystkim ze sztucznych materiałów . Sweter ze składem 100 proc. poliester za 200 zł? Mówimy temu stanowcze: nie.

– Kaszmir pochodzi od kóz kaszmirskich. (...) To niezwykle luksusowa wełna, a ta najbardziej luksusowa pozyskiwana jest z obszaru brzucha. Dodatkowo wyczesywana jest ręcznie, nie mechanicznie. Żeby uzyskać jeden sweter, potrzebujemy wełny od kilu kóz. Zatem czy to jest możliwe, by pozyskiwany ręcznie kaszmir najwyższej jakości pierwszego gatunku wylądował w sieciówce? – zapytała.