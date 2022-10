Sweter z wełny ma nieprzyjemny zapach? Podpowiadamy, jak się go pozbyć

Kto z was nie posiada chociażby jednego swetra z wełny w swojej szafie? To właśnie one królują w każdym sezonie jesienno-zimowym, bo są zarówno ciepłe, jak i naprawdę wygodne. Wiele osób nie wyobraża sobie bez nich życia, ale... ma problem z ich praniem. Pranie wełny jest bowiem jedną z najtrudniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o dbanie o ubrania. Jak zrobić to w nieskomplikowany sposób, a przy okazji nie zniszczyć swetra?