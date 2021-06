Zdrowa dieta dzięki wyciskarce wolnoobrotowej

Osobną kategorią, dla osób preferujących bardziej wytrawne smaki, są koktajle warzywne. Znów, profil smakowy jest całkowicie zależny od indywidualnych upodobań: warzywa zielone wspomagają pracę układu trawiennego, czerwone polecane są dla osób chcących wspomóc układ krążenia (bogate są w potas i witaminę C). Warzywa żółte i pomarańczowe to bomba beta-karotenu, witamin A i C, a fioletowe zawierają mnóstwo antyoksydantów neutralizujących wolne rodniki.