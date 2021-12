Zdrowe gotowanie w ekologicznej kuchni

Resztki - na przykład te z obiadu, warto wykorzystać kolejnego dnia. Robiąc z warzyw zupę krem, z mięsa potrawkę, a z czerstwego pieczywa tosty. Świetnym sposobem na danie potrawie drugiego życia jest także wykorzystanie pary – nie sprawia ona, że jedzenia staje się suche i traci smak, tak jak ma to miejsce przy odgrzewaniu, np. na patelni. Piekarniki parowe od marki Electrolux wyposażone są w specjalny program "Regenaracja", który został specjalnie stworzony do przywrócenia smaku potrawom, które zostały nam z poprzedniego dnia. W przeciwieństwie do mikrofal, para rozprowadza ciepło delikatnie i równomiernie, dzięki czemu wydobywany jest smak i aromat naszych dań. Funkcji tej można użyć do odgrzewania bezpośrednio na talerzu. Możemy również kompostować pozostałości jedzenia i wykorzystać je jako nawóz. "Ja uwielbiam obiady z resztek, u mnie w kuchni nic nie może się zmarnować, poza tym wykorzystując do gotowania to, co nam zostało, zawsze wyczarowujemy nową potrawę i nigdy w kuchni nie jest nudno" – mówi Agnieszka Cegielska.