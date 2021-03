Zdrowie w smacznym stylu. 5 powodów, dla których warto wprowadzić kaszę do codziennego menu

Zdrowe odżywianie to podstawa dobrego samopoczucia i energii na co dzień. Jednak by nasza dieta była zbilansowana, musimy zadbać o jej różnorodność i wprowadzić do niej odpowiednie produkty. Jednym z nich jest kasza, której nie sposób odmówić smaku oraz zbawiennego oddziaływania na nasz organizm. Oto 5 powodów, by jeść ją jak najczęściej.

W zgodzie z naturą

Kasza jest produktem w pełni naturalnym. To idealny fundament diety osób, które prowadzą zdrowy tryb życia i starają się zbudować swoje codzienne menu na bazie wartościowych i jakościowych składników. Dzięki nowoczesnym procesom technologicznym i minimalnej obróbce kaszy nie musimy obawiać się konserwantów czy niejasnych oznaczeń na opakowaniach. Warto również wiedzieć, że wysokiej jakości kasza jest produktem pełnoziarnistym – wyłuskane ziarna zboża stanowią jego najzdrowszą część. W towarzystwie sezonowych warzyw i wybranego przez nas źródła białka, kasza plasuje się na podium zdrowych i zgodnych z naturą węglowodanów.

Fokus na zdrowie

Kasze nie bez powodu słyną ze swojego zbawiennego wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Przede wszystkim są źródłem węglowodanów złożonych i dają nam energię do działania – jednak po jej zjedzeniu nie będziemy czuć się ospali, jak po zjedzeniu ziemniaków lub makaronu. Skrobia zawarta w kaszy rozkłada się powoli i dostarcza „paliwa” zarówno naszemu mózgowi, jak i całemu organizmowi przez dłuższy czas. Dodatkowo kasze zawierają wiele witamin i składników mineralnych, a także są źródłem białka, co z pewnością docenią osoby na diecie roślinnej.

Kasza kontra dieta

Wiele osób stara się nie dopuścić do nadprogramowych kilogramów mogących niekorzystnie wpłynąć na stan naszego zdrowia lub właśnie jest na diecie, która ma na celu pozbycie się ich w zdrowy i bezpieczny sposób. Ogromnym błędem jest wyłączanie z jadłospisu węglowodanów podczas diety, ponieważ to właśnie one dają nam energię, chociażby do ćwiczeń i treningów. Jednak kluczem do sukcesu będzie wybór zdrowych węglowodanów złożonych, na przykład w postaci kaszy, które metabolizują się powoli i nie powodują gwałtownych skoków insuliny oraz nie uruchamiają procesu przetwarzania glukozy w tkankę tłuszczową.

Kasza będzie stanowić świetne uzupełnienie diety osób dbających o linię, jeśli oczywiście nie będziemy spożywać jej z wysokokalorycznymi dodatkami. Warto włączyć ją do codziennego jadłospisu, cieszyć się jej smakiem bez obaw o powodzenie naszej dietetycznej misji.

Produkt idealny dla zapracowanych

Chaos dnia codziennego nie zawsze pozwala nam na przemyślenie pracochłonnego jadłospisu, szczególnie podczas dni pełnych obowiązków, kiedy chodzimy do pracy lub szkoły. Nie mamy wtedy ochoty na długotrwałe przygotowania i obróbkę wymagających produktów. Kasza, jako wartościowy produkt w naszej diecie, jest jednocześnie niezwykle łatwa w przygotowaniu. Wystarczy wrzucić ją do garnka, nastawić na timerze odpowiedni czas i zająć się dodatkami.

Dodatkowym plusem jest łatwość przechowywania kasz oraz ich długi termin przydatności do spożycia. Ulubione rodzaje kasz ustawione w kuchennej szafce pomogą nam stworzyć wartościowy posiłek w kilkanaście minut, bez potrzeby zamawiania jedzenia z dowozem czy wychodzenia do sklepu. Szybko, zdrowo i pysznie!

Zdrowie i smak w przystępnej cenie

Kasza, bez względu na jej rodzaj, nie naciąga domowego budżetu i jest idealnym przykładem na to, że zdrowe odżywianie nie zależy od zawartości portfela. Wystarczy wybrać ulubiony rodzaj kaszy i wypróbować kilka łatwych przepisów, by zawsze mieć pod ręką recepturę na smaczny posiłek, bez względu na okoliczności. Kasza jest niezwykle uniwersalnym kuchennym dodatkiem – będzie smakować doskonale w towarzystwie gulaszy – tych warzywnych oraz mięsnych, świetnie sprawdzi się jako dodatek do zupy czy klasycznego obiadu obok surówek i wybranego mięsa.

Miłośnicy nowoczesnej kuchni z kolei docenią ją jako element zdrowego „bowla” lub wykorzystają kaszę do przygotowania „kaszotto”, czyli alternatywy do dobrze znanego risotto. Domowi szefowie kuchni mogą także przygotować kotleciki, a nawet burgery z kaszy, a osoby przepadające za słodkim smakiem wykorzystają kaszę do stworzenia nietypowych, ale przepysznych, zdrowych deserów z nutką dekadencji. A to wszystko w zdrowym stylu!