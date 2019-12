WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera paznokcie + 3 żelowe paznokciemanicuremanicure żelowy 1 godzinę temu Żel do paznokci - jaki wybrać? Jeśli zastanawiasz się nad używaniem żelu do paznokci, musisz wiedzieć kilka rzeczy na jego temat. Z powodu niewiedzy możesz zaopatrzyć się w nieodpowiednie produkty. Na przykład takie, które będą wymagały użycia dodatkowo innych specyfików. Wtedy zrobienie manicure okaże się niemożliwe. Podziel się (Materiały prasowe) Dlatego na etapie wyboru produktów powinnaś dobrze wiedzieć, czego szukasz. Aby poznać lepiej swoje potrzeby i preferencje, zapoznaj się z krótkim przewodnikiem na temat żeli do paznokci, jak dla Ciebie stworzyliśmy. Żel do paznokci niejedno ma imię Na sam początek musisz wiedzieć, że żel do paznokci to bardzo ogólne pojęcie. W jego skład wchodzi wiele produktów, których używa się do stworzenia manicure żelowego. Niektóre są bardziej uniwersalne, a inne mają jedno konkretne przeznaczenie. Zwracaj na to uwagę, ponieważ rodzaj żelu będzie determinował sposób jego używania. Żele jednofazowe - czyli 3 funkcje w jednym To bardzo uniwersalna opcja - działa na zasadzie 3w1. Żel do paznokci jednofazowy to żel bazowy, budujący i nabłyszczający w jednym. Decydując się na taki rodzaj produktu, nie potrzebujesz ich więcej, aby wykonać kompleksową stylizację. To opcja szczególnie polecana dla osób początkujących. Warto kupić żel jednofazowy, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tą metodą stylizacji paznokci. Ograniczenie się do jednego produktu wydaje się także niektórym bardziej praktyczne i wygodne. Żele trójfazowe - specjaliści w swoim fachu Żel do paznokci trójfazowy to rodzaj produktu odpowiedzialny tylko za jedno, konkretne zadanie. Takim żelem będzie żel bazowy, który wykorzystujemy tylko do stworzenia bazy do dalszej stylizacji. Analogicznie - żel budujący wykorzystamy do nabudowania płytki, a nabłyszczający do wykończenia. Tego rodzaju produktów nie użyjesz zamiennie. Dlatego w przypadku używania żeli trójfazowych potrzebujesz o dwa produkty więcej niż w przypadku żeli jednofazowych. Każdy z nich jest natomiast idealnie przystosowany do swojej konkretnej roli. Żele do paznokci w różnych kolorach Jeśli masz już żel do paznokci bazowy, budujący i nabłyszczający, albo 3w1, czyli żel jednofazowy - czas na odrobinę szaleństwa z kolorem! Kolorowe żele UV to coś, czego wybieranie i kupowanie sprawia kobietom najwięcej frajdy. Nic dziwnego - jest to najbardziej widoczna część stylizacji paznokci. Obecny rynek jest na tyle bogaty, że możemy wybierać z setek kolorów w tysiącach odcieni! Do wyboru mamy już więc nie tylko klasyczną, elegancką czerwień lub odcienie nude. Palety kolorów poszczególnych producentów stają się z sezonu na sezon coraz bardziej pokaźne. Dlatego każda z nas znajdzie wśród nich coś dla siebie. Jak połączyć wszystkie rodzaje żeli w idealny manicure? Kolejność wykonywania manicure żelowego jest bardzo prosta i łatwo ją zapamiętać. Pomagają w tym także poszczególne nazwy lakierów. Na początek żel do paznokci budujący - jeśli chcesz je przedłużyć lub wyrównać naturalną płytkę. Następnie baza - czyli podkład dla żelu kolorowego. Na sam koniec - nabłyszczać i gotowe! Sprawa jest jeszcze prostsza, jeśli wybrałaś żel do paznokci jednofazowy. W tym przypadku będzie on pełnił funkcję wszystkich trzech produktów - poza żelem kolorowym. Kolejność ich wykorzystania będzie jednak taka sama. Zatem - wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada i zacznij sama tworzyć swój idealny manicure żelowy. Masz już podstawową wiedzę, teraz czas na zakup produktów! Polub WP Kobieta