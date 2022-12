Zenek Martyniuk jest pogrążony w żałobie. "Tydzień płakaliśmy"

Zenek Martyniuk opowiedział o świętach. Oto jak je spędzi

Martyniuk opowiedział o swoich planach w rozmowie z "Super Expressem". - Wigilię spędzimy w domu rodzinnym u żony w Bielsku Podlaskim, gdzie mieszka Danki brat, będą też jej siostry z rodzinami oraz moja mama. Na drugi dzień jedziemy do Białowieży. Jeżeli śnieg się utrzyma, to z pewnością urządzimy sobie kulig, a 29 grudnia wyjeżdżamy do Zakopanego - podkreślił gwiazdor disco polo.