Zerwał z nią przed samym Sylwestrem. Beata została sama z umierającą matką Beata przeżywa ciężki okres. Dwa miesiące temu zmarł jej ojciec, a teraz powoli umiera jej matka. Wiadomość o zakończeniu trwającego ponad trzy lata związku była dla kobiety dodatkowym ciosem. Została porzucona w trudnej sytuacji (iStock.com) Beata jest zrozpaczona. Partner, z którym była ponad trzy lata, zostawi ją przed samym Sylwestrem. Do rozstania doszło w najgorszym okresie jej życia – dwa miesiące po śmierci ojca i w trakcie ciężkiej choroby matki. Kobieta postanowiła podzielić się swoją historią na forum internetowym. Zerwał z nią przed samym Sylwestrem Kobieta nie jest w stanie zrozumieć, jak po trwającym trzy lata związku, partner po prostu się w niej odkochał. W tak trudnym okresie została zdegradowana do roli koleżanki. "28 grudnia zerwał ze mną facet. Mam ciężką sytuację w domu, dwa miesiące temu zmarł mój ojciec, teraz powoli umiera mama. Stałam się nerwowa i powiedziałam partnerowi kilka przykrych słów, ale za wszystkie przeprosiłam. W tak trudnej sytuacji oczekiwałam wsparcia duchowego, ale on mnie zostawił" – żali się Beata. – "Ja wspierałam go w różnych sytuacjach życiowych. Byłam przy nim, jak bywał niemiły, bo naprawdę ma trudny charakter. Niestety, kiedy ja się znalazłam w takiej samej sytuacji, od po prostu się ode mnie odwrócił. Dwa tygodnie się do siebie nie odzywaliśmy i myślałam, że on wszystko przemyśli, ale nie. W końcu zadzwonił, zaproponował spotkanie i powiedział, że chce pozostać ze mną na stopie koleżeńskiej. Zagotowało się we mnie! W ciągu dwóch tygodni już się odkochał? Zostałam zdegradowana z pozycji partnerki do koleżanki, a nadal go kocham. Byliśmy ze sobą ponad trzy lata" – wyznała zrozpaczona kobieta. Internauci zwrócili uwagę na fakt, że wspieranie duchowe drugiej osoby naprawdę potrafi niektórych przerosnąć. "Co dokładnie rozumiesz poprzez wsparcie duchowe?" – zapytała jedna z użytkowniczek w forum. –"Jestem w podobnej sytuacji, co twój partner. Bliskie osobie umarła mama. Dziś wieczorem mamy się spotkać i choć wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie pocieszyłem ją już przez telefon, to raczej nie wystarczy. Nie wiem, jak okazać wsparcie" – dodała. "Mógł okazać wsparcie będąc przy mnie i pocieszając dobrym słowem. Mógł okazać trochę zrozumienia, nawet jeśli byłam nerwowa. A co zrobił on? Prościej mu było zerwać, niż wyjaśnić niedomówienia między nami. Ja wiem, że żyjemy w których prościej jest 'kupić nowe', niż naprawiać stare, ale przecież ma chyba jakieś uczucia" – wyjaśniła internautce Beata. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis