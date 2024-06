Zetki na rynku pracy. "Oczekują informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniu"

Kuba Jankowski zaprosił do rozmowy m.in. Małgorzatę Jakubowską-Łęczycką, menadżerkę zespołu szkoleń i rozwoju w grupie Pracuj. Ekspertka na początku wywiadu obaliła kilka mitów związanych z pokoleniem Z na rynku pracy. Czy rzeczywiście stwierdzenie, że młodzi są nielojalni wobec pracodawcy jest prawdziwe?

- Faktycznie badania pokazują, że młodzi często zmieniają pracę, ale niekoniecznie świadczy to o braku lojalności. Zależy, co rozumiemy przez lojalność i czy to rzeczywiście jest wartość sama w sobie - skomentowała ekspertka.