Najgorsza pozycja seksualna. Mężczyźni powinni unikać jej jak ognia

Uprawianie miłości może doprowadzić do wizyty u lekarza - i to z wyjątkowo nieprzyjemną dla mężczyzn dolegliwością. W "International Journal of Impotence Research", a także "Advances in Urology" na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się artykuły z informacjami, które pozycje seksualne mogą być potencjalnie niebezpiecznie. W obydwu rankingach brano pod uwagę jeden wyjątkowy uraz, jakim jest tzw. złamanie penisa.