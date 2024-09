Zjawiskowa Eva Longoria na pokazie w Paryżu. Oczarowała publiczność. Tuż za nią Wieniawa

Paris Fashion Week rozpoczął się 23 września i potrwa do 1 października . Jest ostatnim z tzw. Wielkiej Czwórki i zazwyczaj najbardziej wyczekiwanym. W tym roku wystartował z hukiem, bo już pierwszego dnia w stolicy Francji miał miejsce pokaz marki L’Oréal Paris pod hasłem Walk Your Worth.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Na wybiegu zjawiła się też Heidi Klum, która wcieliła się w zupełne przeciwieństwo Evy Longorii. Subtelność kontra drapieżność. Modelka zaprezentowała się sukience z czarnego lateksu , który ściśle opinał sylwetkę, by na wysokości kolan zyskać nieco luzu i na koniec zamienić się w tren.

Widać, że organizatorzy pokazu dostosowali kreacje do stylu gwiazd. Klum uwielbia bowiem kontrowersyjne stroje eksponujące kształty, a Longoria głębokie dekolty.

W pokazie L’Oréal Paris nie zabrakło polskiej reprezentantki, którą została Julia Wieniawa . Młoda aktorka, wokalistka i ambasadorka marki wkroczyła na wybieg niczym anioł. Efekt ten uzyskano za sprawą białej, długiej do ziemi, zwiewnej kreacji oraz drobnych plisów, które przyozdobiły dekolt i ramiona . Trzeba przyznać, że Polka na tle innych uczestniczek pokazu wypadła naprawdę rewelacyjnie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!