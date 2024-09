Heidi Klum zaszalała z jeansowym lookiem. Tylko ona tak potrafi

Raz na wozie, raz pod wozem – tak można by podsumować modową drogę Heidi Klum , która nie boi się odważnych wyborów, ale przez to często lawiruje na granicy kiczu czy nawet bezguścia . Szaleje z kolorami, wzorami, materiałami i krojami, ale w chęci bycia ekstrawagancką nie raz posuwa się o krok za daleko.

Czy tym razem zdała egzamin z mody? Można śmiało stwierdzić, że obroniła jeansowy total look , któremu oczywiście daleko było od minimalizmu. Modelka i gwiazda telewizji pokazała się w nim w drodze na plan "America's Got Talent", a paparazzi uchwycili ten moment.

Chodzi w nim o zszywanie różnych skrawków materiałów i tworzenie eklektycznej mozaiki. Taki model z pewnością przypadnie do gustu osobom, którym nie w smak nuda w modzie.

Pisząc o total looku, pisaliśmy zupełnie na serio. Heidi Klum ubrała się w denim dosłownie od stóp do głów. Stylizację uzupełniła bowiem jeansową torebką Chanel Flap Bag oraz jeansowymi botkami na szpilkach, które za sprawą sznurowań przywodzą na myśl kontrowersyjną modę Y2K , czyli tę z początków lat 2000.

