Zjawiskowa rolniczka Kamila Boś. Ta stylizacja robi wrażenie

Kamila Boś to dobrze znana miłośnikom programu "Rolnik szuka żony" postać. 28-latka otrzymała wprost rekordową liczbę listów od adoratorów jej subtelnej urody. Po emisji popularnego show, a zwłaszcza po jednym z jego odcinków na piękną rolniczkę spłynęła fala krytyki, za co uczestniczka 8. edycji "Rolnika" ma żal do produkcji TVP i jej uczestników. "Tego dnia wywierali na mnie straszną presję i podczas rozmowy z reżyserem pękłam. Bardzo mi przykro, że produkcja tak to zmontowała i spadł na mnie tak okropny hejt" - przyznaje w szczerym wpisie na Instagramie.