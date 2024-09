Scarlett Johansson wystroiła się na premierę. Stylizacja powala na kolana

Choć fashionistki głoszą na prawo i lewo, że najmodniejszym kolorem na jesień 2024 będzie burgundowa czerwień, czyli ta o charakterystycznym fioletowym podtonie, to Scarlett Johansson sprawiła, że w nowym sezonie chcemy wzbogacić swoją garderobę o czerwień w odcieniu ceglastym . Czyż nie lepiej będzie komponowała się z kolorowymi liśćmi?

Aktorka postawiła na ten kolor przy okazji premiery filmu animowanego "Transformers: Początek", do którego podkładała głos, i nie ma wątpliwości do co tego, że skradła całą uwagę. Ceglasta czerwień idealnie zgrała się z jej urodą i postawiła kropę przy stwierdzeniu, że Scarlett Johansson jest jesieniarą.