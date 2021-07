Sobowtór Scarlett Johansson podbija TikToka! Dziewczyna wygląda jak klon aktorki.

Rosyjska sobowtórka Scarlett Johansson

Co jakiś czas w mediach pojawiają się zdjęcia zwykłych ludzi, którzy są bardzo podobni do znanych osób. Okazuje się, że takiego sobowtóra ma też amerykańska aktorka Scarlett Johansson. Bardzo podobna do gwiazdy kina jest młoda Rosjanka, która dzięki temu podobieństwu podbija ostatnio TikToka.