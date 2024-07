Scarlett Johansson w małej czarnej. Nie można było oderwać od niej wzroku

Kariera Scarlett Johansson zaczęła się w latach 90, kiedy to jako mała dziewczynka wystąpiła w kilku reklamach. Jako ośmiolatka zadebiutowała na Broadwayu. Niespełna cztery lata później wystąpiła u boku Roberta Redforda w filmie "Zaklinacz koni", zdobywając uznanie krytyków.

Scarlett Johansson nie zwalnia tempa. Obecnie pracuje nad dwoma nowymi filmami. W przerwach pomiędzy nagraniami wystąpiła w "The Tonight Show". To jeden z najpopularniejszych talk-show za oceanem.

Na nagraniu pojawiła się w czarnej mini z koronkowymi wstawkami, które zakrywały dekolt, a jednocześnie dodały tajemniczości. Dobrała do nich sandały na obcasie , które cieszą się niesłabnącą popularnością. Zrezygnowała z naszyjnika na rzecz skromnego zegarka i okrągłych kolczyków . Tego dnia postawiła na delikatny makijaż oczu i ust oraz eleganckie upięcie włosów.

Scarlett Johansson w "The Tonight Show"

Mała czarna to ponadczasowy element garderoby, który zawsze wygląda stylowo. Scarlett Johansson udowadnia, że z odpowiednimi dodatkami i fasonem dobranym do sylwetki, czarna sukienka może być idealnym wyborem na każdą okazję.

