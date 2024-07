"Złoto Madagaskaru". Ta maść rozprawi się ze zmarszczkami

Kremy, które kosztują 200-300 zł, często obiecują cudowne rezultaty, lecz nie zawsze spełniają oczekiwania. Dlatego przy wyborze kosmetyków do pielęgnacji skóry warto zwracać uwagę na ich właściwości i składniki , a nie jedynie na markę czy cenę. Ostatnimi czasy popularność zyskała maść z żyworódki pierzastej, której bogaty skład działa wielokierunkowo.

Dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym , żyworódka pierzasta znalazła także zastosowanie w kosmetologii. Jej skład, zawierający m.in. flawonoidy, katechiny, witaminę C, krzem, miedź, mangan, selen, glin, potas, wapń i żelazo, pomaga zadbać o skórę problematyczną oraz z widocznymi oznakami starzenia .

