Patent na "chomiki". Na efekty nie trzeba długo czekać

Joga twarzy daje niesamowite rezultaty. Kluczem jest ćwiczenie mięśni

Joga twarzy jest absolutnie genialną metodą, jeśli chodzi o odmładzanie. Jak za jej pomocą zniwelować "chomiki"? Pierwsze ćwiczenie polega na robieniu popularnego "dziubka", czyli zbieraniu warg i stosunkowo mocnym napinaniu mięśni przez kilka sekund, co należy powtórzyć co najmniej 10 razy. Drugie ćwiczenie to naprzemienne "nadymanie" i "zasysanie" policzków – również po 10 razy. Do ostatniego ćwiczenia przyda się metalowa rurka czy ewentualnie ołówek, na którym zaciskamy wargi, a następnie próbujemy się uśmiechnąć.