Działa jak odkurzacz na wągry. Kropki z nosa znikają od razu

Ciemne kropki w strefie "T" tylko z pozoru stanowią niewielki problem. Każdy, kto boryka się z zaskórnikami skórnymi, ten wie, że walkę z wągrami trudno zakończyć na wygranej pozycji. Mechanicznie usuwane, sprawiają ból, uszkadzają tkankę skóry, a w efekcie wracają jak bumerang na strefę brody, nosa i czoła . Chociaż czasem kusi, aby wycisnąć intruza, to jednak istnieje znacznie lepszy i skuteczniejszy sposób. Za ten produkt zapłacisz zaledwie monetę, a w zamian zyskasz czystą, gładką, miękką i odświeżoną skórę.

Chociaż znane są pod nazwą wągrów, jest to jedynie potoczna nazwa zaskórników. A te uznaje się za łagodną i niezapalną zmianę trądzika. Zaskórniki dzieli się na otwarte i zamknięte . Otwarte są koloru ciemnobrązowego — ujścia gruczołów mieszków łojowych wypełnia utleniona keratyna. Zaś zamknięte przybierają biały kolor, a ujścia mieszków gruczołów łojowych są niewidoczne.

Przyczyn powstawania zaskórników, zwanych potocznie wągrami, może być naprawdę wiele. Błędnie uważa się, że problem dotyczy jedynie osób w okresie dojrzewania. Kobiety w średnim czy starszym wieku często zmagają się z ciemnymi punktami w strefie "T". Przyczyną może być nieprawidłowe oczyszczanie skóry i niedokładnie zmyty makijaż. Zaskórniki to równie częsty efekt nadmiernej produkcji łoju, zmian hormonalnych czy zawyżonego rogowacenia ujść mieszków włosowych.

Aby stworzyć maseczkę na zaskórniki z żelatyny, wystarczy dwie łyżki produktu zmieszać z dwiema łyżkami wody. Zawiesinę wstaw do kąpieli wodnej, która pozwoli rozpuścić żelatynę na gładką masę. Po ostudzeniu mikstury, nałóż maseczkę na strefę z wągrami i odczekaj 15 minut . Następnie energicznym i pewnym ruchem ściągnij maskę. Efekt zauważysz od razu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!