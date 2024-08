"Złoto w tubce" to hit z apteki. Przebarwienia będą wspomnieniem

Przebarwienia na skórze są efektem nierównomiernie rozmieszczonej nadprodukcji melaniny, czyli pigmentu skóry. Do ich powstawania przyczyniają się m.in. nadmierne opalanie oraz zmiany hormonalne. Z wiekiem ryzyko ich wystąpienia wzrasta. Często pojawiają się również przebarwienia potrądzikowe.

Nie musisz wydawać fortuny na zabiegi kosmetyczne czy drogie kremy. W aptece można nabyć maść z żyworódką pierzastą (kosztuje od 15 do 30 złotych), która świetnie radzi sobie z przebarwieniami.

Żyworódka jest ceniona za swoje właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne, a także za bogactwo składników aktywnych, minerałów i witamin. Regularne stosowanie sprawia, że skóra wygląda młodziej. Cynk i witamina C zawarte w żyworódce redukują przebarwienia i wygładzają zmarszczki, stymulując syntezę kolagenu. Maść z żyworódki to "złoto w tubce".

Walkę z przebarwieniami może wspomóc też cytryna. Sok z cytryny można wykorzystać do przygotowania domowej maseczki rozjaśniającej . Zadziała jak naturalna bomba witaminowa dla skóry.

Wystarczy kilka składników, aby przygotować maseczkę: sok z cytryny, ogórek, jogurt naturalny oraz oliwa z oliwek. Wymieszaj wszystkie składniki i nałóż na oczyszczoną skórę twarzy na maksymalnie 15 minut. By szybko zobaczyć pierwsze efekty, pamiętaj o regularności.

