Zmagała się z alzheimerem. "Zaczęła sobie uświadamiać, że traci swoje życie"

Mija siedem lat od śmierci Aliny Janowskiej – uwielbianej aktorki, która zaczynała w "Zakazanych piosenkach", by potem zasłynąć dzięki takim serialom, jak "Wojna domowa", "Stawka większa niż życie", "Czterdziestolatek" czy "Złotopolscy". Jednak największą przyjemność sprawiały jej występy na scenie.

Choć przed kamerami świeciła szerokim uśmiechem, to w domu była bardzo zasadnicza. Jakiekolwiek odstępstwa od planu i ustalonych zasad nie wchodziły w grę.

– Mama w domu była żołnierzem, policjantem i ustawiała wszystkich do pionu. Bardzo nas musztrowała, jeśli chodzi o sprzątanie, sztućce musiały być ułożone tak, jak trzeba, zwracała uwagę też na zachowanie przy stole – wspominał syn aktorki, Michał Zabłocki w materiale dla "Dzień Dobry TVN".

– Byłem dzieckiem mocno zajętym. Poprzeczka zawsze zawieszona była wysoko. Rodzice dużo wymagali od siebie – i to się udzielało. Patrzyliśmy na nich i siłą rzeczy te wymagania przenosiliśmy na siebie. Zawsze musiał być plan pracy. Nie ma tak, że się rano wstaje i coś się dzieje, ale równie dobrze może się zdarzyć coś całkiem innego. Jest plan i jest walka, żeby go zrealizować – dodał a w wywiadzie dla "Urody Życia".

Przez długie lata Michał Zabłocki spełniał życzenia rodziców, realizował się w sporcie, przywoził do domu medale. Ale gdy skończył 21 lat, ze względu na problemy z kręgosłupem nie mógł kontynuować kariery szermierza. Wtedy zaczął mieć wątpliwości, co dalej, i podważać sens ciągłej dyscypliny.

– Mama, kiedy powoli zaczęła sobie uświadamiać, że traci swoje życie, że zmiany są nieuchronne i idą w jedną stronę, wpadła w depresję. Wielką. Wydawało mi się, że koniec przyjdzie szybko. Stało się inaczej. Poradziliśmy sobie z depresją dzięki rodzinnej skłonności do naśmiewania się ze wszystkiego, łącznie z chorobą. To sprawiło, że mama mogła wyluzować, nie przejmowała się aż tak, że wszystko jej się wymyka, ulatuje. Zaczęła sama robić sobie z tego żarty i to przeprowadziło ją przez najtrudniejszy moment – powiedział Michał Zabłocki w tej samej rozmowie.