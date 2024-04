Syn Aliny Janowskiej znalazł jej pamiętnik. Ukrywała go latami

Alina Janowska zmarła 13 listopada 2017 roku. Przed śmiercią gwiazda mierzyła się z chorobą Alzheimera, o czym opowiadał jej syn. Niedawno na jaw wyszły nowe fakty dotyczące aktorki. Michał Zabłocki w rodzinnych pamiątkach znalazł zapiski mamy z czasów Powstania Warszawskiego. - Odkryłem go, ku zdumieniu wszystkich - wyznał mężczyzna.

Pamiętnik Aliny Janowskiej został przekazany do Muzeum Powstania Warszawskiego. Syn aktorki przyznał, że znajdująca się w nim historia to gotowy scenariusz na film. Jak to możliwe, że przez długi czas nikt nie wiedział o jego istnieniu?