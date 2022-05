Zmarł ukochany pies Kamila Durczoka. "Walczyliśmy do końca"

Pies Kamila Durczoka cierpiał na poważną chorobę

Pies trafił do Kamila Durczoka, gdy miał zaledwie trzy miesiące. Dziennikarz był do niego niezwykle przywiązany. Często w mediach społecznościowych udostępniał jego zdjęcia. To był prawdziwy przyjaciel człowieka, który nie odstępował go na krok, w zdrowiu i w chorobie. Niestety Dymitr musiał pożegnać swojego pana. Wtedy trafił pod opiekę Dominika Durczoka, który opiekował się nim najlepiej, jak potrafił.