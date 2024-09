Zmarła 22 lata temu. Jej mąż sam wychowuje chorą córkę

"Miś", "Kogel-mogel" czy "Nie ma róży bez ognia" to tylko kilka produkcji, w jakich wystąpiła Barbara Winiarska. Prywatnie była siostrą Marii Winiarskiej, również aktorki, z którą łączyła ją nie tylko rodzinna więź. Siostry Winiarskie zdecydowały się na ślub tego samego dnia. Barbara wyszła za mąż za Pawła Wawrzeckiego, a Maria - za Wiktora Zborowskiego. W tym samym czasie zaszły także w ciążę i doczekały się córek.

Barbarę Winiarską i Pawła Wawrzeckiego połączyła pasja do aktorstwa. Para poznała się jeszcze na studiach aktorskich, a ich uczucie rozkwitło na tyle intensywnie, że wkrótce wzięli ślub. Ich życie zawodowe rozwijało się równie dynamicznie. Widzowie pokochali ich za role w filmach i serialach telewizyjnych, które przyniosły im sporą popularność.

Prawdziwą próbą były dla nich narodziny córki, Ani. Anna Wawrzecka przyszła na świat jako długo wyczekiwane dziecko. Radość z jej narodzin szybko przyćmiła jednak ciężka diagnoza - porażenie mózgowe. Aktorzy dowiedzieli się o chorobie dopiero, gdy ich córka miała dwa lata. Wpłynęło to na ich małżeńskie życie. Wszystko musieli dostosować do potrzeb dziewczynki, co wiązało się z wyrzeczeniami oraz problemami w ich związku.