Co tak naprawdę stało się siedem lat temu Magdalenie Żuk? Gazeta.pl skontaktowała się z polską prokuraturą, która nie ukrywała, że sprawa stanęła w martwym punkcie. Wszystko przez brak współpracy ze strony egipskiej, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie śledztwa dotyczącego śmierci Polki.

Miała pojechać na wakacje z ukochanym. Niestety tuż przed samym wyjazdem okazało się, że mężczyzna ma nieważny paszport. Kobieta postanowiła nie rezygnować z urlopu, jadąc na niego samotnie. 27-latka miała mieć kontakt telefoniczny z partnerem, który niespodziewanie zaczął się urywać. W jednej z ostatnich rozmów Magdalena Żuk błagała go o to, by zabrał ją z Egiptu. Wydawała się przy tym bardzo roztrzęsiona.