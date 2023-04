Magda Żuk zmarła w Egipcie 6 lat temu. Jej siostra mówi, co jest w aktach

Na udostępnionych w sieci nagraniach wyraźnie widać, że Polka od pewnego momentu czuła, że w egipskim kurorcie nie jest bezpieczna. Próbowała wrócić do ojczyzny wcześniej, jednak nie wpuszczono jej na pokład samolotu - tłumaczono tę decyzję jej złym stanem psychicznym. Żuk zawieziono do szpitala, gdzie doszło do tragedii.