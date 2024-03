Zmarła w wieku 102 lat. Mało kto wie, z kim była w związku

Biało-czarne zdjęcie powyżej wydaje się "nie na miejscu". Kolorowy ptak, mistrzyni ekstrawagancji, fanka maksymalizmu i ikona stylu pokazywała, jak bawić się modą, ale też czerpać z życia garściami. Iris Apfel zmarła 1 marca 2024 roku w domu na Florydzie w otoczeniu najbliższych. Odeszła w wieku 102 lat, a my wspominamy jej fenomen.

Mówiła o sobie "geriatryczna gwiazdeczka", ale nawet na chwilę nie zwalniała tempa. Iris Apfel smykałkę do designu miała we krwi. Jej mama była właścicielka butiku, a dziadek krawcem. Pokłady drzemiącej w niej kreatywności wykazywała już jako nastolatka, tworząc nieszablonowe kreacje. Jeździła po zakątkach Nowego Jorku w poszukiwaniu antyków i szperała wśród bibelotów, a jej obsesja na punkcie kolorów i faktur dojrzewała .

Swojego męża Carla poznała jako dwudziestolatka. To jedna z najpiękniejszych historii miłosnych, która trwała aż 67 lat . Kochali się na zabój i dbali o wzajemne potrzeby, udzielając kilku "złotych rad" w kwestii związku. Jednej z nich trzymali się wyjątkowo mocno – nigdy nie kładli się do łóżka pokłóceni.

Jako właścicielka firmy tekstylnej odniosła ogromny sukces w roli projektantki – urządzała Biały Dom aż dla dziewięciu prezydentów! Ale kiedy Iris Apfel zgodziła się wypożyczyć biżuterię i ubrania na wystawę Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku – ekscentryczna pani w okrągłych okularach i z "tuzinem" masywnej biżuterii na szyi została szybko okrzyknięta ikoną stylu .

Uważała, że czerń noszona od stóp do głów to uniform. Minimalizm? To nie jej bajka. W garderobie Iris Apfel więcej znaczyło więcej, a mniej po prostu nudniej. Była niepoprawną romantyczką. Nigdy nie patrzyła na metkę - każdy jej zakup musiał mieć w sobie coś wyjątkowego. "Kupuję rzeczy, ponieważ zakochuję się w nich, a nie dlatego, że są wartościowe". Jej mąż zdradził, że kiedy sięgała po kawałek materiału, słuchała nici, które opowiadały jej historię.