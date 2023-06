Znani okularnicy. Z tego dodatku uczynili swój znak charakterystyczny

John Lennon to jeden z najsłynniejszych okularników

– Okulary to drugie oczy. Ważny element nie tylko naszej garderoby, ale i stylu. Odpowiednio dobrane oprawki podkreślają urodę, charakter i osobowość. Tak, jak potrafią odjąć lat, tak i mogą nam ich dodać. Wbrew pozorom liczy się każdy szczegół. Najważniejsze to dobrać odpowiednią wielkość, kolor oprawek i zainwestować w szkła. Te czynniki odgrywają ważną rolę wizualną, ale także przyczyniają się do komfortowego noszenia – zaznacza ekspertka od ubioru i autoprezentacji Dorota Wolff.

Wybór okularów – zarówno korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych – to nie lada wyzwanie. Dlatego warto zasięgnąć rady u ekspedientki w salonie, która powinna umieć dobrać do naszej twarzy odpowiedni kształt i wielkość szkieł. Jednak okulary są elementem stylu, dlatego ich wybór zawsze w dużej mierze będzie kwestią gustu.

– Okulary to dość kosztowna inwestycja, dlatego warto wybrać oprawki, które będą dopasowane do naszej garderoby. Klasyczne, awangardowe, retro. Wybór jest naprawdę duży – dodaje Wolff.

Okulary jako element image'u

Dlaczego to właśnie okulary są tak zauważalne? Odpowiedź jest prosta: ponieważ są ozdobą twarzy. W końcu żadna znana osoba nie uczyniła z torebki, butów czy paska swojego znaku rozpoznawczego. Okulary są zatem akcesorium wyjątkowym. A gwiazdy dobrze o tym wiedzą i wykorzystują ich potencjał na własną modłę.

– Wiele znanych osób wykreowało tak swój image, że nie wyobrażamy sobie ich bez okularów. Osobiście uwielbiam charakterystyczne oprawki, które intrygują. Elton John uwielbia ekstrawaganckie stroje i przesadnie duże okulary. Johnny Depp stworzył tajemnicę. Okulary dodają mu seksapilu. Piosenkarz Bono znany jest z kolorowych szkieł – zauważa ekspertka.

Znani okularnicy w zagranicznym show-biznesie © East News

Kogo jeszcze zaliczymy do grona znanych okularników? Na szczycie listy musiał znaleźć się John Lennon, który w pewnym momencie swojej kariery zaczął nosić okulary i już się z nimi nie rozstał. Niewielkie, okrągłe szkła tak przylgnęły do jego postaci, że do dziś określa się je mianem okularów lenonek. W latach 80. wraz z frędzlami, kwiecistymi koszulami i frędzlami stały się jednym z elementów stylu hipisowskiego. Teraz ten charakterystyczny kształt jest absolutnie kultowy.

Niewielkie, okrągłe okulary zostały nazwane po Johnie Lennonie © YouTube, johnlennon

Świat mody rządzi się swoimi prawami

101-letnia Iris Apfel jest prawdziwą ikoną stylu. Trudno stwierdzić, czy wręcz groteskowo przeskalowane okulary stanowią uzupełnienie jej ekstrawaganckiego stylu, a może są podstawą, wokół której buduje całą resztę? Jedno jest pewne: bez wielkich, okrągłych "bryli" z grubymi oprawkami nie byłaby sobą.

Iris Apfel nosi przeskalowane okulary © Instagram.com, iris.apfel

Zagłębiając się w świat mody, nie sposób nie wspomnieć o Annie Wintour – redaktorce naczelnej amerykańskiego wydania magazynu "Vogue". Rzadko można ją zobaczyć bez okularów przeciwsłonecznych. Wybiera proste modele z bardzo ciemnymi szkłami i czarnymi, lekko wydłużonymi oprawkami. Nie ma tu miejsca na szaleństwa. Wintour dzięki temu elementowi wykreowała wokół siebie aurę tajemniczości, niedostępności i powagi.

Anna Wintour rzadko kiedy ściąga okulary przeciwsłoneczne © East News | Richard Young/Shutterstock

W świecie mody również Karl Lagerfeld był znany z noszenia okularów przeciwsłonecznych. Dla projektanta (zmarłego cztery lata temu) ten element stanowił uzupełnienie eleganckiego stylu i czarno-białych outfitów. Nie miał jednak ulubionego modelu. Eksperymentował z wielkością i kształtem, a także zdobieniami na oprawkach.

Karl Lagerfeld zmieniał upodobania, jeśli chodzi o oprawki © East News | PATRICK KOVARIK

Wiele gwiazd i celebrytów nosi okulary przeciwsłoneczne, by na ulicy pozostać incognito. Być może Victoria Beckham miała kiedyś taki zamysł, który jednak legł w gruzach, gdy upodobała sobie jeden, charakterystyczny model przyciemnianych szkieł. Chodzi konkretnie o oprawki z prostą jak drut górą. Jeśli towarzyszy im poważna mina, to możemy bez problemu zidentyfikować byłą Spice Girl, projektantkę i żonę emerytowanego piłkarza Davida Beckhama.

Victoria Beckham nosi okulary przeciwsłoneczne o charakterystycznym kształcie © Instagram.com, victoriabeckham

Znane Polki i Polacy, którzy noszą okulary

Elżbieta Zapendowska od lat zmaga się z bardzo poważnymi problemami ze wzrokiem. Grube szkła korekcyjne są w jej wypadku koniecznością. Dwie dekady temu, gdy występowała w programach muzycznych, nosiła wąskie okulary o profesorskim charakterze, które dodawały jej twarzy surowego wyrazu. Dziś, gdy nosi większe szkła, od razu wydaje się łagodniejsza.

Elżbieta Zapendowska ma bardzo poważną wadę wzroku © AKPA | AKPA

Mówiąc o znanych okularnikach z polskiego podwórka, nie sposób pominąć Jurka Owsiaka, który od lat nosi szkła z charakterystycznymi, czerwonymi oprawkami. Czy zadecydował o tym przypadek? Trudno stwierdzić. Ale okulary wpisują się w szatę graficzną jego działalności, której znakiem rozpoznawczym jest czerwone serce.

Jurek Owsiak od lat nosi okulary z czerwonymi oprawkami © AKPA | AKPA

Okulary przeciwsłoneczne stały się także nieodłącznym elementem image'u wielu artystów-muzyków. Wśród polskich gwiazd wymienimy m.in. Muńka Staszczyka, Janusza Panasewicza z Lady Pank czy Grzegorza Skawińskiego z zespołu Kombi. W tym przypadku ma się nieodparte wrażenie, iż okulary mają za zadanie coś ukryć.

Muniek Staszczyk, podobnie jak inni muzycy, chowa się pod okularami przeciwsłonecznymi © AKPA | AKPA

