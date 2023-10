Zmarszczki i bóle kręgosłupa. Wszystko przez złą pozycję snu

Przyjmuje się, że na śnie dorosły człowiek powinien spędzać od 7 do 9 godzin na dobę. Choć dokładna liczba jest kwestią indywidualną, spanie 6 i mniej godzin w dłuższej perspektywie może pogarszać stan zdrowia. Apatia, kłopoty z pamięcią, spadek odporności oraz problemy z koncentracją to jedynie początek!

James Leinhardt jest ekspertem od snu i prawidłowej postury ciała. Według Leinhardta najgorszą pozycją jest spanie na brzuchu. Po nocy przespanej w takiej pozie możemy się obudzić z bólem kręgosłupa na odcinku szyjnym. Co więcej, w ten sposób ograniczamy też dopływ tlenu do ciała.

Na tym jednak nie kończą się wady spania na brzuchu. Specjalista zwraca też uwagę, że twarz przyciśnięta do poduszki to ryzyko szybszego pojawienia się zmarszczek. Jak w takim razie układać się do snu, aby uniknąć wymienionych problemów? Leinhardt podaje rozwiązanie.