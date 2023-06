Zmieniasz majtki codziennie? Oto co mówi lekarka

Jeśli chcesz ustrzec się przed infekcjami intymnymi, zrezygnuj ze spania w majtkach. Ograniczają one dostęp powietrza do stref intymnych, co zwiększa ryzyko rozwinięcia się infekcji, np. grzybicy. Najlepiej jest spać nago, a jeżeli wykluczasz taką możliwość, zaopatrz się w długą koszulę nocną, która zakryje strefy intymne i jednocześnie, zapewni im stały dostęp powietrza.